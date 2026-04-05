Картину Шагала «Прогулка» везли в Минск с военизированной охраной 11 5.04.2026, 15:27

Выставка одной картины открывается в Национальном художественном музее.

В Национальный художественный музей Беларуси в Минске из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге привезли одну из самых известных картин Марка Шагала «Прогулка».

Причем картину сопровождала военизированная охрана, везли шедевр, которому более 100 лет, спецтранспортом, сообщает телеканал ОНТ.

Выставка одной картины Марка Шагала «Прогулка» открывается в минском музее 8 апреля и продлится три месяца.

