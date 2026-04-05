ГАИ усилит контроль за такси по всей Беларуси

ГАИ усилит контроль за такси по всей Беларуси1
- 5.04.2026, 15:53
С 6 по 10 апреля Госавтоинспекция проведет в Беларуси республиканское профилактическое мероприятие, связанное с безопасностью перевозок пассажиров автомобилями такси. Об этом сообщили в МВД.
В центре внимания будут не только нарушения правил дорожного движения, но и в целом условия, в которых такси работают на линии. Наряды ДПС проконтролируют, как водители соблюдают требования безопасности, а также как эксплуатируется транспорт.
Повод для проверки у ведомства более чем конкретный. По данным МВД, в прошлом году с участием такси произошло 108 ДТП. В этих авариях погибли два человека, еще 113 получили травмы различной степени тяжести.
Во время рейдов инспекторы будут обращать внимание и на допуск водителей к перевозке пассажиров, и на техническое состояние машин. Если выявят нарушения, связанные с выпуском на линию неисправного транспорта или несоблюдением порядка допуска водителей, к административной ответственности могут привлечь руководителей организаций.
В МВД отдельно напомнили: перевозчик отвечает за жизнь и здоровье пассажиров. Там призвали всех участников дорожного движения строго соблюдать правила.