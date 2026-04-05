8 апреля 2026, среда, 7:00
ГАИ усилит контроль за такси по всей Беларуси

  5.04.2026, 15:53
С 6 по 10 апреля.

С 6 по 10 апреля Госавтоинспекция проведет в Беларуси республиканское профилактическое мероприятие, связанное с безопасностью перевозок пассажиров автомобилями такси. Об этом сообщили в МВД.

В центре внимания будут не только нарушения правил дорожного движения, но и в целом условия, в которых такси работают на линии. Наряды ДПС проконтролируют, как водители соблюдают требования безопасности, а также как эксплуатируется транспорт.

Повод для проверки у ведомства более чем конкретный. По данным МВД, в прошлом году с участием такси произошло 108 ДТП. В этих авариях погибли два человека, еще 113 получили травмы различной степени тяжести.

Во время рейдов инспекторы будут обращать внимание и на допуск водителей к перевозке пассажиров, и на техническое состояние машин. Если выявят нарушения, связанные с выпуском на линию неисправного транспорта или несоблюдением порядка допуска водителей, к административной ответственности могут привлечь руководителей организаций.

В МВД отдельно напомнили: перевозчик отвечает за жизнь и здоровье пассажиров. Там призвали всех участников дорожного движения строго соблюдать правила.

популярное за неделю

Мнение

Украина поднимает ставки
Украина поднимает ставки Вадим Денисенко
НАТО ждут кардинальные изменения
НАТО ждут кардинальные изменения Владимир Фесенко
Мелкие пакостники
Мелкие пакостники Ирина Халип
Что известно о здоровье Путина
Что известно о здоровье Путина Виктория Вагнер