Умер разработчик российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» 9 5.04.2026, 17:16

8,844

Александр Леонов

Александр Леонов скончался в возрасте 74 лет.

Генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в окружении конструктора, информацию подтвердили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия.

Александр Леонов окончил МАИ им. С. Орджоникидзе по специальности «Летательные аппараты» в 1975 году, с того же года поступил на работу в НПО машиностроения. Под руководством и при непосредственном участии господина Леонова была разработана гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон», а также боевое оснащение для межконтинентальных баллистических ракет «Авангард», отмечает ТАСС. Александр Леонов — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой МГТУ имени Н. Э. Баумана. Был награжден государственными наградами.

НПО машиностроения является одним из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России. В частности, занимается разработкой и производством радарных спутников дистанционного зондирования Земли семейства «Кондор».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com