8 апреля 2026, среда, 7:01
Умер разработчик российской гиперзвуковой ракеты «Циркон»

  • 5.04.2026, 17:16
Александр Леонов

Александр Леонов скончался в возрасте 74 лет.

Генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в окружении конструктора, информацию подтвердили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия.

Александр Леонов окончил МАИ им. С. Орджоникидзе по специальности «Летательные аппараты» в 1975 году, с того же года поступил на работу в НПО машиностроения. Под руководством и при непосредственном участии господина Леонова была разработана гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон», а также боевое оснащение для межконтинентальных баллистических ракет «Авангард», отмечает ТАСС. Александр Леонов — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой МГТУ имени Н. Э. Баумана. Был награжден государственными наградами.

НПО машиностроения является одним из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России. В частности, занимается разработкой и производством радарных спутников дистанционного зондирования Земли семейства «Кондор».

популярное за неделю

Мнение

Украина поднимает ставки
Украина поднимает ставки Вадим Денисенко
НАТО ждут кардинальные изменения
НАТО ждут кардинальные изменения Владимир Фесенко
Мелкие пакостники
Мелкие пакостники Ирина Халип
Что известно о здоровье Путина
Что известно о здоровье Путина Виктория Вагнер