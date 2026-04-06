ВСУ ударили по порту в Новороссийске 7 6.04.2026, 7:34

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Атакован нефтеналивной терминал «Шесхарис».

В Новороссийске под атаку украинских дронов попал нефтеналивной терминал «Шесхарис». Там начался мощный пожар. Об этом пишут российские СМИ.

Беспилотники атаковали Краснодарский край в течение всего воскресенья, 5 апреля, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram. Сирены тревоги звучали в Новороссийске, Анапе, Геленджике, Сочи и других районах. Наибольший ущерб — в Новороссийске, подчеркнул Кондратьев.

Главной целью атаки БПЛА был нефтеналивной терминал «Шесхарис» в порту Новороссийска, написала Astra, проанализировав видеозаписи местных жителей. Судя по кадрам, на объекте начался мощный пожар. Украинский OSINT-канал Dnipro пишет, что на «Шесхарисе» горит нефтеналивной причал.

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