В Минске водители будут получать новые смс-сообщения 1 6.04.2026, 8:13

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Речь о парковках.

В Минске водители будут получать новые смс-сообщения о штрафах – вот о чем речь. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказали в организации «Парковки столицы».

Программно-технический комплекс, который дает возможность отслеживать ситуацию с оплатой парковок, доработают. В будущем зарегистрированные пользователи парковок будут получать смс-сообщения, касающиеся нарушений правил оплаты.

Минчанин, не оплативший, совершивший платеж не своевременно или же не в полном объеме, кроме стоимости парковки также должен будет оплатить одну базовую величину (в апреле 2026 года это 45 рублей).

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