FT: ВСУ сожгли российские нефтедоллары 2 6.04.2026, 9:18

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Атаки на порты оккупантов показали слабость российской ПВО.

Атаки украинских дронов на российские порты в Балтийском море частично помешали стране-агрессору воспользоваться ростом цен на нефть и показали ее слабые места в противовоздушной обороне, говорится в материале Financial Times.

По оценкам руководителя отдела исследований в сфере энергетики Киевской школы экономики Бориса Додонова, Россия в результате пяти атак на Приморск и Усть-Лугу в Ленинградской области потеряла около 970 млн долларов доходов за неделю — с 23 по 29 марта.

Удары по двум главным экспортным пунктам Москвы в Балтийском море могут сократить сверхприбыли Кремля, которые выросли из-за скачка цен на нефть до более 100 долларов за баррель в результате войны в Иране, пишет FT.

На Приморск и Усть-Лугу приходится более 40% морских мощностей России по экспорту нефти. По данным западного представителя служб безопасности, только в Приморске в результате атак Сил обороны Украины сгорело нефти на сумму 200 млн долларов.

Усть-Луга обеспечивает около 8% мирового объема нефти. По оценкам аналитиков, после атак в последнюю неделю марта экспорт оттуда сократился примерно на 70%.

Россия может возобновить отгрузку нефти из Балтийского моря за несколько дней, хотя и не в полном объеме, но восстановление сожженных резервуаров и ремонт технологических линий на терминалах могут занять месяцы, пишет FT.

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