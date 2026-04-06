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В Дагестане прорвало дамбу: поток уносит людей

  • 6.04.2026, 9:49
  • 9,234
В Дагестане прорвало дамбу: поток уносит людей

Из-за резкого подъема воды обрушился мост на российской трассе «Кавказ».

В Дагестане прорвало дамбу Геджухского водохранилища, переполненного из-за сильных дождей. Наибольший ущерб зафиксирован в поселке Мамедкала, расположенном ниже по течению, сообщили в российском МЧС.

Из-за резкого подъёма воды обрушился мост на федеральной трассе «Кавказ», движение на участке полностью перекрыто в обоих направлениях. По данным прокуратуры Дагестана, рядом с селом Геджух мощный поток воды смыл несколько автомобилей.

В Сети публикуют видео, на которых видно, как поток уносит даже людей. «Им пытаются помочь очевидцы, но вытащить людей очень трудно из-за сильного течения», – пишут российские паблики, комментируя кадры.

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