BMW хочет сохранить «механику» 11 6.04.2026, 12:44

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Спрос со стороны энтузиастов еще крайне высок.

Немецкий автопроизводитель BMW не спешит окончательно отказываться от механических коробок передач, несмотря на растущее давление со стороны технологий, экологии и рынка. В компании признают, что с инженерной точки зрения «механика» уже уступает автоматам, но спрос со стороны энтузиастов все еще большой, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Глава подразделения BMW M Франк ван Меел ранее отмечал, что механическая трансмиссия ограничивает потенциал двигателя — в частности, крутящий момент, который автоматические коробки способны передавать в полном объеме. Разработка более прочной «механики» возможна, но экономически невыгодна при низком спросе.

Тем не менее BMW ищет способы продлить жизнь классической коробке передач. По словам вице-президента M-подразделения по клиентам и продажам Сильвии Нойбауэр, инженеры работают над решением, которое позволит сохранить педаль сцепления даже с ростом мощности двигателей. Подробности не раскрываются, однако в компании обещают найти компромисс.

Одним из возможных вариантов может стать искусственное ограничение мощности мотора. Такая практика уже применяется. При этом BMW не планирует отказываться от бензиновых спортивных моделей. Уже подтвержден выпуск нового поколения M3 с рядным шестицилиндровым двигателем, который ожидается в 2028 году и, вероятно, останется на рынке до 2030-х годов, несмотря на развитие электрических моделей.

Однако ассортимент моделей с механической коробкой постепенно сокращается. В ближайшее время производство родстера Z4 M40i завершится, и в линейке останутся только M2, M3 и M4 с «механикой».

Эксперты отмечают, что будущее механических коробок туманно. Помимо снижения спроса, на их судьбу влияют ужесточающиеся экологические нормы, более высокий расход топлива и адаптация современных систем помощи водителю под автоматические трансмиссии.

В BMW признают, что шансы «механики» сокращаются, но полностью она пока не исчезнет — по крайней мере, в ближайшие годы.

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