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В аэропорту Сочи возник коллапс

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  • 6.04.2026, 12:58
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В аэропорту Сочи возник коллапс

Из-за отмены рейсов на фоне атаки беспилотников.

Сотни пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за отмен и задержек рейсов, вызванных атаками украинских беспилотников на Краснодарский край 5–6 апреля. Как пишет Baza, в здании образовались большие очереди, люди спали на полу. Ограничения на авиаперелеты из-за дронов в регионе действовали с 14:00 воскресенья до 4:00 понедельника. В Сочи проблемы затронули 115 рейсов. Прием и отправку самолетов также останавливали аэропорты Краснодара и Геленджика. Некоторые пассажиры пожаловались, что ждут вылета уже 16 часов. При этом не все авиакомпании расселяют людей в отели.

По данным «Фонтанки», почти 200 рейсов задержали в течение суток в аэропортах Сочи и Краснодара после угрозы атаки БПЛА. Еще 51 — отменили. Рейсы из Санкт-Петербурга в Краснодарский край перенаправляли в соседние регионы.

Так, пассажиры, летевшие в Сочи, рассказали, что их самолет совершил посадку в Беслане. Другой рейс был направлен в Грозный. Еще один самолет вместо Сочи вынужденно приземлился на запасном аэродроме Саранска. Минобороны отчиталось, что за вечер 5 апреля над российскими регионами, включая Краснодарский край, было сбито 148 украинских беспилотников, а за последующую ночь — 50. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал, что в воскресенье в городе несколько раз объявлялась угроза атаки БПЛА. Пресс-служба местного аэропорта предупредила, что стабилизация расписания займет два дня: в это время авиакомпании также могут переносить, отменять или объединять рейсы.

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