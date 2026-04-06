Найден самый впечатляющий автомобиль Нью-Йоркского автосалона 6.04.2026, 17:35

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Subaru Brataroo 9500 Turbo не просто тюнингованный автомобиль, а часть культурного феномена.

На автосалоне в Нью-Йорке представили один из самых необычных автомобилей выставки — Subaru Brataroo 9500 Turbo, модель сразу привлекла внимание публики: вживую автомобиль производит куда более сильное впечатление, чем на фото, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Brataroo — это не просто тюнингованный автомобиль, а часть культурного феномена, сформировавшего целое поколение автолюбителей, выросших на ранних роликах YouTube.

Внешне авто напоминает классический Subaru BRAT, однако все элементы здесь доведены до предела. Широкий кузов, агрессивная аэродинамика и низкая посадка создают образ, близкий к болиду. Особое внимание привлекают массивные колесные арки, сложный передний аэродинамический обвес и огромный задний спойлер.

Грузовая платформа пикапа полностью переработана, теперь это часть гоночной конструкции с карбоновыми элементами и открытыми техническими компонентами.

Технически Brataroo не уступает своему внешнему виду. Под капотом — 2,0-литровый турбированный оппозитный двигатель Subaru мощностью около 670 лошадиных сил и крутящим моментом 680 Нм. Двигатель раскручивается до 9500 оборотов в минуту. Автомобиль оснащен шестиступенчатой секвентальной коробкой передач и полным приводом.

Большая часть кузова выполнена из углеродного волокна, что снижает вес и позволяет использовать более агрессивные формы. Аэродинамические элементы регулируются для изменения баланса и прижимной силы.

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