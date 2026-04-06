закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 19:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Найден самый впечатляющий автомобиль Нью-Йоркского автосалона

  • 6.04.2026, 17:35
  • 4,562
Найден самый впечатляющий автомобиль Нью-Йоркского автосалона

Subaru Brataroo 9500 Turbo не просто тюнингованный автомобиль, а часть культурного феномена.

На автосалоне в Нью-Йорке представили один из самых необычных автомобилей выставки — Subaru Brataroo 9500 Turbo, модель сразу привлекла внимание публики: вживую автомобиль производит куда более сильное впечатление, чем на фото, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Brataroo — это не просто тюнингованный автомобиль, а часть культурного феномена, сформировавшего целое поколение автолюбителей, выросших на ранних роликах YouTube.

Внешне авто напоминает классический Subaru BRAT, однако все элементы здесь доведены до предела. Широкий кузов, агрессивная аэродинамика и низкая посадка создают образ, близкий к болиду. Особое внимание привлекают массивные колесные арки, сложный передний аэродинамический обвес и огромный задний спойлер.

Грузовая платформа пикапа полностью переработана, теперь это часть гоночной конструкции с карбоновыми элементами и открытыми техническими компонентами.

Технически Brataroo не уступает своему внешнему виду. Под капотом — 2,0-литровый турбированный оппозитный двигатель Subaru мощностью около 670 лошадиных сил и крутящим моментом 680 Нм. Двигатель раскручивается до 9500 оборотов в минуту. Автомобиль оснащен шестиступенчатой секвентальной коробкой передач и полным приводом.

Большая часть кузова выполнена из углеродного волокна, что снижает вес и позволяет использовать более агрессивные формы. Аэродинамические элементы регулируются для изменения баланса и прижимной силы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров