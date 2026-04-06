Дилеры в Беларуси резко сокращают импорт новых авто 6.04.2026, 20:49

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В чем причина.

В марте рынок новых легковых авто оживился, февральские показатели выросли на 38%, сообщает автомобильная ассоциация БАА.

Однако эксперты отмечают резкое падение прямого импорта со стороны юридических лиц. За первый весенний месяц они ввезли только 1,6 тыс. авто. Это на 22% меньше, чем в феврале и на 44% – чем в марте 2025-го. Если брать итоги I квартала 2026-го, видна отрицательная динамика в 54%.

На фундаментальное изменение каналов ввоза, по словам аналитиков, повлияла высокая стоимость утилизационного сбора для бизнеса. На этом фоне классические продажи со склада уступают место услугам по поиску и доставке авто из-за рубежа.

«Покупатели массово переориентировались на ввоз через физлиц, что позволяет существенно оптимизировать расходы», – отметили в ассоциации.

Суммарно за I квартал 2026 года в Беларусь ввезли 5,2 тыс. электромобилей: 65% пришлось на юрлиц, остальные 35% – на физлиц.

В марте ввоз электрокаров юрлицами сократился в два раза по сравнению с февралем. Это минимум с начала года.

В январе и феврале был всплеск активности, так как дилеры пытались максимально использовать квоты (150 заключений об оценке типа ТС в год для юрлиц на категорию M1). Весной же началась прогнозируемая стабилизация.

Физлица также в марте ввезли электромобилей на 25% меньше, чем в феврале. И это охлаждение интереса насторожило экспертов, несмотря 85%-й годовой прирост (к марту 2025-го).

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