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Украина поднимает ставки

5
  • Вадим Денисенко
  • 7.04.2026, 11:38
  • 16,446
Украина поднимает ставки
Вадим Денисенко

Сейчас Россия переживает период наибольшей турбулентности со времён мятежа Пригожина.

Как минимум следующие 10–14 дней Россия не сможет восстановить свой экспорт, а значит — и зарабатывать сверхприбыли на фоне войны в Иране.

1

Украина после серии атак на балтийские нефтеперевалочные порты России вновь нанесла удар по Новороссийску. И снова российская ПВО пропустила удар. Здесь есть важный момент: Украина игнорирует «рекомендации» США и европейских стран воздержаться от ударов по портам, через которые идёт перевалка нефти.

2

Судя по всему, Украина пытается повысить ставки, и главная цель — заставить Россию сесть за стол переговоров. Это абсолютно правильная и логичная стратегия. Но есть одно «но»: в нынешнем формате переговоров даже полная остановка российского экспорта не заставит Путина остановиться. Нужно менять либо формат переговоров, либо самого Путина.

3

Турне Зеленского по Ближнему Востоку может стать прологом к изменению формата. Однако я по-прежнему считаю, что без участия Китая переговоры имеют минимальные шансы стать более продуктивными. Для понимания: балтийские порты крайне важны для поставок нефти в Поднебесную.

4

Сейчас Россия переживает период наибольшей турбулентности со времён мятежа Пригожина. В таких ситуациях Путин обычно не атакует и не совершает резких действий. Он «уходит в тень» и ждёт удобного момента для удара. Поэтому важно учитывать этот фактор. «Молчание» Путина в ответ на удары по портовой инфраструктуре временно. Сейчас важно не поддаться «головокружению от успехов» и начать думать о следующем шаге. На мой взгляд, пришло время задуматься о смене формата переговоров.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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