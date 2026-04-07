На авторынке заметили нетипичную ситуацию 2 7.04.2026, 10:12

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Зафиксирован самый низкий результат.

В Беларуси в марте оживился рынок новых легковых автомобилей — продажи выросли почти на 40% к февралю. При этом в прошлом месяце произошло резкое падение прямого импорта этого транспорта компаниями, сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

Смена модели — от дилерских продаж к посредническим услугам

В марте компании ввезли в страну 1,6 тыс. автомобилей. Это на 22% меньше февральских показателей, отмечают в БАА. «В годовом выражении (к марту 2025-го) падение составило 44%, а итоги первого квартала демонстрируют отрицательную динамику в -54%», — уточняют в организации.

Аналитики отмечают «фундаментальное изменение каналов ввоза».

«На фоне высокой стоимости утилизационного сбора для бизнеса классические продажи со склада уступают место услугам по поиску и доставке авто из-за рубежа. Эта модель стала доминирующей на рынке: покупатели массово переориентировались на ввоз через физлиц, что позволяет существенно оптимизировать расходы», — сообщают в БАА.

Аналитики обратили внимание на ситуацию с электрокарами: ограничение квот на их ввоз в страну «спровоцировало резкое замедление сегмента».

«В марте ввоз «чистых» электрокаров юрлицами сократился в два раза по сравнению с февралем, достигнув минимума с начала года», — указывают в БАА.

Причина такой ситуации — «после январско-февральского всплеска активности, когда игроки стремились максимально использовать квоты, наступила прогнозируемая стабилизация».

«Нетипичную динамику показал и канал ввоза электромобилей физлицами: падение на 25% к февралю (всего 538 авто) — это самый низкий результат в текущем году, — отметили в БАА. — И хотя относительно низкой базы 2025 года прирост составил внушительные 85%, текущее охлаждение интереса физлиц требует дополнительного изучения».

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