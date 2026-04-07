В Беларуси бушевал шквалистый ветер
- 7.04.2026, 12:31
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МЧС рассказало о последствиях.
Вчера вечером по стране прокатился шквалистый ветер, в некоторых регионах не обошлось без последствий, сообщили в МЧС.
В четырех областях — Витебской, Брестской, Минской и Гродненской — спасателям пришлось убирать упавшие на дороги деревья.
В Гродно на улице Гаспадарчай порывом ветра сорвало металлический лист с парапета торгового центра. Спасатели демонтировали конструкцию. Аналогичная помощь по уборке рекламного щита и элементов кровли потребовалась в Бресте.
По оперативным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших.