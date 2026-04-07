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В Беларуси бушевал шквалистый ветер

  • 7.04.2026, 12:31
  • 4,472
В Беларуси бушевал шквалистый ветер

МЧС рассказало о последствиях.

Вчера вечером по стране прокатился шквалистый ветер, в некоторых регионах не обошлось без последствий, сообщили в МЧС.

В четырех областях — Витебской, Брестской, Минской и Гродненской — спасателям пришлось убирать упавшие на дороги деревья.

В Гродно на улице Гаспадарчай порывом ветра сорвало металлический лист с парапета торгового центра. Спасатели демонтировали конструкцию. Аналогичная помощь по уборке рекламного щита и элементов кровли потребовалась в Бресте.

По оперативным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших.

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