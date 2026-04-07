Легендарный Lotus Esprit получил новую жизнь 1 7.04.2026, 13:08

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Стоимость автомобиля оценивается в 570 тысяч долларов.

Проект Encor Series 1, переосмысливающий легендарный Lotus Esprit, сделал важный шаг к серийному производству легендарной модели 70ых. Компания впервые запустила двигатель автомобиля. Видео с запуском уже вызвало интерес среди автолюбителей, подтвердив, что проект вышел за рамки концепта, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Encor Series 1 — это глубокий рестомод классического Esprit 1970-х годов. Разработчики отсканировали оригинальный автомобиль, сохранив его узнаваемый силуэт, но переработали конструкцию с применением современных технологий и материалов.

Сердцем машины стал 3,5-литровый V8 с двойным турбонаддувом, созданный на базе оригинального мотора Esprit. Двигатель получил усиленные внутренние компоненты, модернизированные турбины, а также обновленные системы охлаждения и подачи топлива. Его мощность составляет около 400 л.с. при 350 Нм крутящего момента.

Хотя показатели не выглядят рекордными по меркам современных суперкаров, разработчики делают ставку на баланс: вес автомобиля не превышает 1200 кг, что соответствует философии основателя Lotus Колина Чепмена — «добавь легкости».

Особое внимание уделено управляемости. Пятиступенчатая механическая коробка передач была доработана с использованием компонентов Quaife, устраняя слабые места оригинальной модели.

Кузов выполнен из углепластика вместо стеклопластика, стал немного шире и адаптирован под современные шины. При этом сохранены характерные элементы дизайна, включая поднимающиеся фары — теперь с LED-оптикой.

Интерьер сочетает классическую архитектуру с умеренным внедрением цифровых технологий, сохраняя аналоговый дух оригинала.

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