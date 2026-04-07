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Белорус купил BMW и не смог поставить на учет

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  • 7.04.2026, 13:19
  • 6,972
Белорус купил BMW и не смог поставить на учет

Автомобиль оказался в розыске.

Белорус купил BMW X6 2020 года выпуска. Когда он попытался поставить машину на учет в ГАИ, у сотрудников возникли сомнения в подлинности VIN-номера и свидетельства о регистрации. Была назначена экспертиза.

При проверке выяснилось, что идентификационный номер автомобиля настоящий и не менялся, а вот документы оказались поддельными. ГКСЭ сообщает, что бланк свидетельства о регистрации был изготовлен не на официальном предприятии, а защитные элементы на нем имитированы. Позже выяснилось, что этот автомобиль числится в розыске в России.

Мужчина рассказал, что купил машину у знакомого в РФ и не знал, что она находится в розыске. По данному факту проводится проверка.

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