Белорус купил BMW и не смог поставить на учет

Белорус купил BMW и не смог поставить на учет3
- 7.04.2026, 13:19
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Автомобиль оказался в розыске.
Белорус купил BMW X6 2020 года выпуска. Когда он попытался поставить машину на учет в ГАИ, у сотрудников возникли сомнения в подлинности VIN-номера и свидетельства о регистрации. Была назначена экспертиза.
При проверке выяснилось, что идентификационный номер автомобиля настоящий и не менялся, а вот документы оказались поддельными. ГКСЭ сообщает, что бланк свидетельства о регистрации был изготовлен не на официальном предприятии, а защитные элементы на нем имитированы. Позже выяснилось, что этот автомобиль числится в розыске в России.
Мужчина рассказал, что купил машину у знакомого в РФ и не знал, что она находится в розыске. По данному факту проводится проверка.