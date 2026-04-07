«Проблема не решается» 1 7.04.2026, 13:57

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Новое видео со съезда с МКАД в Колядичи.

Про съезд с МКАД на ул. Бабушкина (Колядичи) читатели сообщали «Онлайнеру» еще прошлой осенью. Тогда они жаловались на поведение некоторых водителей, которые не хотят становиться в очередь, а просто уходят на съезд с соседней полосы, предназначенной для движения прямо. Что ж, полгода спустя нам присылают очень похожее видео с до боли знакомой историей.

На кадрах видна небольшая очередь на съезд с внешнего кольца МКАД на Колядичи / Игуменский тракт. Однако некоторые водители, как и на старых видео, просто съезжают с соседней полосы.

— Проблема не решается, сплошная линия не работает, — констатирует автор видео. Он рассказал, что ролик был снят сегодня утром в 08:30.

К слову, не так давно мы рассказывали о том, что МКАД планируют разгрузить от большегрузов. В частности, уже строится новая дорога, которая свяжет промузел «Колядичи» с МКАД-2. В настоящий момент имеется лишь один заезд через Минскую кольцевую автодорогу.

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