«Скиньте скан паспорта - оформим визу за три дня» 5 7.04.2026, 14:50

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Мошенники переключились на визы.

Виза без отказа, срочное оформление загранпаспорта, замена документов без очереди — на такие обещания пытается поймать пользователей интернета новая волна мошенничества. В какой финансовой схеме можно таким образом оказаться, пояснил один из телеграм-каналов.

Сообщается, что для того, чтобы «начать оформление», авторы таких объявлений просят 100%-ю предоплату и скан паспорта.

После перевода денег «турагентство» исчезает. Полученные документы мошенники используют для оформления электронных кошельков и счетов — дальше эти аккаунты могут применяться в схемах отмывания денег. Фактически человек, который просто хотел ускорить оформление документов, становится номинальным соучастником финансовых преступлений.

Авторы канала ризывают ответственно относиться к своим данным: помнить, что передать сканы документов — это почти то же самое, что передать кому-то ключ от своего банковского счета.

— Никакие «срочные визы без очередей» через неизвестные сайты не оформляются. Если требуют предоплату и копии документов сразу — это мошенники, — напоминают авторы.

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