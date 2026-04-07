Белоруски из хора SPIEVY покорили жюри польского шоу «Mam Talent» 4 7.04.2026, 15:27

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Хор получил четыре высшие оценки.

Женский хор SPIEVY, объединяющий эмигранток из Беларуси и Украины, вышел в полуфинал популярного польского телевизионного конкурса «Mam Talent». Судьи высоко оценили выступление. Хор получил четыре высшие оценки.

Хор SPIEVY был создан в Варшаве весной 2023 года и исполняет народные песни. Для шоу они выбрали рождественскую песню.

«Три года назад мы поняли, что нам нужно что-то от нашей земли, к которой мы пока не можем вернуться. Нужно что-то от нашей ДНК. И мы нашли опору в себе и в песнях, — объяснила судьям одна из участниц хора.

«Мне очень понравилось, как вы звучите вместе», — оценила выступление польская певица и член жюри конкурса Агнешка Хилиньска.

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