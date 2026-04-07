Как $3000 сделали Киану Ривза знаменитым

Как $3000 сделали Киану Ривза знаменитым4
- 7.04.2026, 15:39
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В начале 1980-х Ривз снимался в рекламе и небольших телепроектах в Канаде.
Киану Ривз, один из самых узнаваемых актеров современности, прошел долгий путь от малоизвестного артиста до мировой звезды — и ключевым моментом в его карьере стал рискованный переезд в Лос-Анджелес со всего $3000 в кармане, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
В начале 1980-х Ривз снимался в рекламе и небольших телепроектах в Канаде, однако быстро столкнулся с трудностями, ему предлагали однотипные роли второго плана. Кроме того, в индустрии звучали предвзятые мнения — его имя считали «слишком этническим», из-за чего актеру даже пришлось временно использовать инициалы.
Переломным моментом стал кастинг в телепроект Дисней «Снова молодой». По словам Ривза, «никому он не понравился, кроме режиссера». Именно это знакомство помогло ему выйти на продюсера Хилди Готтлиб и получить шанс переехать в США.
В 20 лет Ривз отправился в Лос-Анджелес на старом Volvo 1969 года, поселился у отчима и начал строить карьеру практически с нуля. Несмотря на трудности, он быстро нашел круг общения — случайная игра в уличный хоккей переросла в многолетнюю традицию и помогла ему сохранить связь с обычной жизнью.
Уже к концу десятилетия актер начал получать заметные роли. Прорывом стали фильмы «Опасные связи» и культовая комедия «Невероятные приключения Билла и Теда». Окончательно статус звезды закрепился после выхода боевика «Скорость» в 1994 году, который стал мировым хитом.