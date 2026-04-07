Местами Беларусь засыпало снежной крупой 1 7.04.2026, 17:44

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К концу недели может появиться и немного снега.

Днем 7 апреля в редакцию «Сильных Новостей» присылали фото и видео того, что происходило за окном на Гомельщине. На кадрах — снежная крупа. Подобная ситуация была и на Брестчине, сообщал «Виртуальный Брест».

Тем временем 7 апреля в Беларуси сохранялся сильный ветер — например, в том же Бресте на дорогу рухнул столб, а на две машины упало дерево с опорой линий электропередачи.

Что касается снежной крупы, то ее отмечали на Брестчине еще 6 апреля — например, в Малоритском районе.

При этом Белгидромет прогнозирует мокрый снег на 9−10 апреля.

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