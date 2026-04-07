закрыть
13 июля 2026, понедельник, 18:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Местами Беларусь засыпало снежной крупой

1
  • 7.04.2026, 17:44
  • 3,056
Местами Беларусь засыпало снежной крупой

К концу недели может появиться и немного снега.

Днем 7 апреля в редакцию «Сильных Новостей» присылали фото и видео того, что происходило за окном на Гомельщине. На кадрах — снежная крупа. Подобная ситуация была и на Брестчине, сообщал «Виртуальный Брест».

Тем временем 7 апреля в Беларуси сохранялся сильный ветер — например, в том же Бресте на дорогу рухнул столб, а на две машины упало дерево с опорой линий электропередачи.

Что касается снежной крупы, то ее отмечали на Брестчине еще 6 апреля — например, в Малоритском районе.

При этом Белгидромет прогнозирует мокрый снег на 9−10 апреля.

@nastua_andreychuk

♬ оригинальный звук - Настя Андрейчук

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли