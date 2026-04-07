Россиянин в Беларуси семь раз нарушил ПДД за одну поездку 18 7.04.2026, 17:59

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Поездка обошлась в 1395 рублей штрафов.

За одну поездку по трассе в Беларуси гражданин России семь раз попал в объективы камер видеонаблюдения. В основном, нарушения касались соблюдения скоростного режима, сообщили в ГАИ.

Камеры зафиксировали скорость внедорожника, на котором ехал россиянин в 91 – 109 километров в час там, где знаки ограничивали ее 60 километрами в час.

Сумма штрафов, которые придется заплатить гражданину соседней страны составила 1395 рублей.

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