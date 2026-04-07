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Умер экс-депутат Верховного совета Геннадий Тереня

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  • 7.04.2026, 18:08
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Умер экс-депутат Верховного совета Геннадий Тереня

Он добивался импичмента для Лукашенко.

Умер депутат Верховного совета Беларуси ХІІІ созыва Геннадий Тереня, сообщила в Facebook активистка Валентина Святская. Ему было 77 лет, передает «Зеркало».

Геннадий Тереня был членом Комиссии по экономической политике и реформам Верховного совета. В 1996-м был среди инициаторов сбора подписей за импичмент в отношении Александра Лукашенко, вспоминал его коллега Павел Знавец.

«Помню, как он нес со двора, где театр Янки Купалы, в администрацию Лукашенко обращение от депутатов с требованием расследования обстоятельств исчезновения [экс-главы Центризбиркома Виктора] Гончара. Столько лет прошло», — рассказала в комментарии к посту Святской журналистка Любовь Лунева.

Прощание с Геннадием Тереней пройдет 8 апреля с 12.00 до 13.00 в зале по адресу ул. Кулешова, 49, Минск.

Верховный Совет ХІІІ созыва — первый парламент независимой Беларуси. Считается последним демократически избранным белорусским парламентом. Депутаты начали работу 9 января 1996 года — а уже 27 ноября Александр Лукашенко на основе проведенного по его инициативе референдума постановил прекратить деятельность. После этого из лояльных 110 депутатов была сформирована Палата представителей Нацсобрания первого созыва.

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