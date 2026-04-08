Белгидромет предупредил водителей

Белгидромет предупредил водителей3
- 8.04.2026, 8:10
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На дорогах будет гололедица.
Белгидромет на среду, 8 апреля, выписал жёлтый уровень опасности для всей Беларуси. Опасность представляют два явления: усиление ветра порывами 15–20 м/с и гололедица, с которой белорусы попрощались не так давно после зимней власти этой ловушки.
Жёлтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать до 10 часов 8 апреля по всей республике. После слабый дневной «плюс» начнёт сражаться.
А вот шквалы будут испытывать белорусов как минимум до 21 часа среды (за исключением Гомельской области — там жёлтый уровень опасности только из-за гололедицы).
В Белгидромете сообщили, что на погоду 8 апреля повлияет холодный тыл циклона с центром над Европейской территорией России (ЕТР). Погода будет в основном облачной. В большинстве районов Беларуси ожидаются непродолжительные осадки, преимущественно дождь.
Одним словом, некомфортно, учитывая шквалы. Лучше как следует утеплиться. Днём столбик термометра покажет +5…+11 °C.