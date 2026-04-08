Ночью в Молодечно горел цех

Ночью в Молодечно горел цех1
- 8.04.2026, 9:25
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Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров.
Ночью в Молодечно произошёл пожар в ремонтно-инструментальном цехе одного из предприятий на улице Великий Гостинец.
Как сообщили в МЧС, огонь охватил крышу здания — площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать.
По предварительной информации, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.
В тушении пожара были задействованы 10 единиц техники МЧС.