Ночью в Молодечно горел цех 1 8.04.2026, 9:25

3,994

Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров.

Ночью в Молодечно произошёл пожар в ремонтно-инструментальном цехе одного из предприятий на улице Великий Гостинец.

Как сообщили в МЧС, огонь охватил крышу здания — площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать.

По предварительной информации, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

В тушении пожара были задействованы 10 единиц техники МЧС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com