Куба погружается во тьму 4 8.04.2026, 16:36

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Российская нефть дает лишь передышку.

Куба столкнулась с острой нехваткой топлива на фоне ужесточения санкций и сбоев в поставках нефти. Недавняя поставка около 700 тыс. баррелей российской нефти лишь временно облегчила ситуацию — этого объема, по оценкам, хватит всего на 7–10 дней, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Экономика острова почти полностью зависит от импортного топлива, собственная добыча покрывает менее трети потребностей. В отличие от других стран Карибского региона, таких как Ямайка или Доминиканская Республика, Куба не смогла диверсифицировать энергетику за счет газа, угля или возобновляемых источников.

Нефть остается ключевым ресурсом для выработки электроэнергии. Тепловые электростанции, работающие на мазуте и дизеле, потребляют более половины всего топлива в стране. Дефицит сырья и перебои с поставками уже привели к масштабным сбоям энергосистемы. В последние месяцы Куба переживает регулярные отключения электричества, иногда превышающие 16 часов в сутки, включая столицу Гавану.

Энергетический кризис затронул все сферы жизни. В ряде районов нарушено водоснабжение, поскольку насосные станции не работают без электричества. Жители вынуждены выстраиваться в очереди за водой из автоцистерн.

Ситуация отражается и на здравоохранении. По данным местных врачей, перебои с электричеством повышают риски для пациентов с тяжелыми заболеваниями, включая онкологических больных и детей.

На фоне ухудшения условий жизни в стране фиксируются редкие всплески общественного недовольства. В марте протестующие атаковали здание компартии в центральной части острова, а в некоторых городах начались перебои с поставками продуктов из-за нехватки топлива для транспорта.

Эксперты отмечают, что без стабильных поставок нефти и реформ в энергетике кризис будет только углубляться, а страна останется уязвимой перед внешними ограничениями.

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