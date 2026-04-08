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В Хойникском районе агрессивный пес напал на жителей деревни

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  • 8.04.2026, 17:16
  • 4,368
В Хойникском районе агрессивный пес напал на жителей деревни
Иллюстративное фото

Животное вело себя неадекватно — шаталось, кружилось и бросалось на людей.

В Хойникском районе милиционеры застрелили агрессивную собаку, напавшую на жителей деревни, сообщили в одном из телеграм-каналов силовиков.

В семь утра в оперативно-дежурную службу поступило сообщение от жительницы деревни Поселичи: рядом с домом бегает собака, предварительно, с признаками бешенства, животное ведет себя агрессивно и бросается на хозяев домовладения.

«Пес шатался и кружился на месте, также стояла шерсть дыбом и шла пена из пасти. Супруг женщины попытался отогнать собаку с помощью хозяйских вил, но та начала рычать и приближаться к нему. Опасаясь за свою жизнь, сельчане позвонили на линию 102», — сообщил канал.

Когда прибыли милиционеры и подошли ближе, пес стал бросаться и на них. Чтобы обезвредить животное, было принято решение использовать огнестрельное оружие.

Местные жители не пострадали.

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