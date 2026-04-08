В Беларуси вводят ограничения на импорт аккумуляторов 9 8.04.2026, 17:31

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Власти рассчитывают, что автовладельцы будут покупать отечественную продукцию.

В Беларуси вводится лицензирование импорта аккумуляторов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба белорусского правительства.

Документ предусматривает введение в одностороннем порядке временной меры нетарифного регулирования, ограничивающей ввоз в Беларусь сроком на 6 месяцев аккумуляторных батарей (АКБ) путем выдачи лицензии на их ввоз.

Лицензирование импорта АКБ предусмотрено в отношении следующих типов товаров:

8507 10 200 2 – аккумуляторы электрические, свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей, работающие с жидким электролитом массой более 5 кг, для промышленной сборки;

8507 10 200 3 – аккумуляторы электрические, свинцовые, работающие с жидким электролитом, прочие, массой более 5 кг.

Также уточняется, что лицензирование на ввоз АКБ не будет распространятся на товары, происходящие из государств – членов ЕАЭС при условии подтверждения их происхождения сертификатом о происхождении товара формы СТ-1 или сертификатом о происхождении товара иной формы, либо включенные в Евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС.

В Совмине заверили, что такая мера не приведет к повышению цен для потребителя. Она была принята в целях поддержки отечественных производителей.

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