Ричард Гир назвал роль, которую считает лучшей в своей карьере 1 8.04.2026, 17:45

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Актер уверен, что не смог превзойти свой ранний успех в кино.

Американский актер Ричард Гир признался, что, по его мнению, так и не смог превзойти свою первую по-настоящему крупную роль в кино. Речь идет о фильме Терренса Малика «Дни жатвы» (1978), который стал для него прорывом, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

На момент съемок Гир был малоизвестным актером, появлявшимся в эпизодических ролях и на телевидении. Участие в масштабном проекте Малика стало для него неожиданной возможностью, которая в итоге определила всю дальнейшую карьеру.

Сам актер считает, что именно эта работа наиболее полно передала его творческую суть. «Вероятно, это, к сожалению, мой лучший фильм. Очень трудно превзойти такую картину», — отметил Гир.

Фильм, рассказывающий историю людей, стремящихся к лучшей жизни на фоне трудностей, стал важной вехой не только для актера, но и для режиссера. По словам Гира, именно в «Днях жатвы» окончательно сформировался уникальный стиль Малика.

Картина получила признание критиков и неожиданно успешный прокат, а для самого актера стала отправной точкой к мировой известности.

Несмотря на десятки последующих ролей, включая «Американского жиголо» и «Красотку», Гир по-прежнему считает именно этот фильм своим главным достижением и самым значимым опытом в профессии.

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