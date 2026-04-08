Появился новый отвлекающий фактор за рулем 8.04.2026, 18:05

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Водители все чаще смотрят видео из соцсетей.

Водители все чаще отвлекаются за рулем не только на сообщения, но и на потоковые приложения, такие как TikTok, что повышает риск аварий, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Короткие видео в TikTok длятся всего несколько секунд, что делает их особенно соблазнительными для водителей. Кажется, что можно быстро «просмотреть клип» прямо за рулем. Некоторые водители, включая водителей Uber, даже смотрят спортивные трансляции или ведут прямые эфиры, полностью отвлекаясь от дороги.

По данным статистик, в 2023 году 3,275 смертей и более 300 тысяч травм на дорогах были связаны с отвлечением водителей. Наибольшая доля — среди водителей в возрасте 15–20 лет.

Исследователь из Вирджинского технологического института Чарли Клауэр отмечает, что смартфоны усложнили проблему: «Сначала водители отвлекались на смс, затем на серфинг и просмотр — теперь это Instagram, Snapchat, TikTok и другие приложения».

Автопроизводители уже реагируют, в некоторых электромобилях, например Tesla Model 3, просмотр видео и игры доступны только на стоянке. Volkswagen возвращает физические кнопки, чтобы снизить отвлечение при работе с экраном.

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