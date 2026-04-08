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В Сейме Литвы просят расширить санкции против белорусов и россиян

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  • 8.04.2026, 18:24
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В Сейме Литвы просят расширить санкции против белорусов и россиян

Литовские консерваторы хотят уравнять санкции для граждан Беларуси и РФ.

Комитет литовского Сейма по иностранным делам решил обратиться к правительству с просьбой подготовить новый законопроект о национальных санкциях в отношении граждан России и Беларуси, расширив ограничения для этих лиц.

Об этом сообщает LRT.

В среду комитет общим согласием одобрил уже поданное правительством предложение продлить до 2028 года действующие санкции для граждан России и Беларуси.

В то же время, по мнению членов комитета, нынешние ограничения недостаточны и должны быть расширены.

В частности, литовские консерваторы внесли предложения уравнять санкции для граждан России и Беларуси: приостановить для белорусов, как и для россиян, выдачу новых разрешений на проживание в Литве, ограничить поездки в Беларусь и Россию, позволить гражданам этих стран покупать недвижимость только в том случае, если они являются постоянными жителями Литвы, ограничить приобретение недвижимости вблизи стратегических объектов.

Комитет договорился пока не одобрять эти предложения, поскольку согласно закону о санкциях правительство имеет исключительное право инициировать возможные ограничения.

Как отметил председатель комитета Ремигиюс Мотузас, правительство попросят оценить упомянутые проекты консерваторов и самому подготовить новый проект закона об установлении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины.

Консерватор Аудронюс Ажубалис выразил удивление, что Литва до сих пор по-разному оценивает граждан России и Беларуси, прибывающих в страну, хотя опросы показывают, что последние выступают за поддержку связей с Россией.

«Нужно один раз сесть и начать говорить об опасности, которую Беларусь представляет для Литвы», – сказал он.

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