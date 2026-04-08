В Минске мужчина устроил погром в детском саду

В Минске мужчина устроил погром в детском саду10
- 8.04.2026, 18:31
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Его вычислили по следам обуви.
Ночной погром в одном из столичных детских садов закончился задержанием подозреваемого — ключевым доказательством стали следы обуви, оставленные на месте преступления, сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Сообщение о незаконном проникновении в здание дошкольного учреждения поступило в правоохранительные органы в ночное время. Неизвестный мужчина проник внутрь детского сада и устроил там погром, повредив имущество.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ее состав входил эксперт-криминалист, который провел осмотр помещения. В ходе работы специалист изъял следы обуви, обнаруженные на месте происшествия.
Практически сразу по подозрению в совершении преступления был задержан 28-летний житель столицы. По данным правоохранителей, в момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
В рамках расследования следователь назначил судебную трасологическую экспертизу. Эксперты провели сравнительное исследование и установили, что изъятые на месте преступления следы полностью совпадают с рисунком подошвы кроссовок, которые были на подозреваемом в момент задержания.
Именно заключение экспертизы стало ключевым доказательством, позволившим подтвердить непосредственную причастность мужчины к погрому в детском саду.