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В Минске мужчина устроил погром в детском саду

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  • 8.04.2026, 18:31
  • 6,498
В Минске мужчина устроил погром в детском саду
Иллюстрационное фото

Его вычислили по следам обуви.

Ночной погром в одном из столичных детских садов закончился задержанием подозреваемого — ключевым доказательством стали следы обуви, оставленные на месте преступления, сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Сообщение о незаконном проникновении в здание дошкольного учреждения поступило в правоохранительные органы в ночное время. Неизвестный мужчина проник внутрь детского сада и устроил там погром, повредив имущество.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ее состав входил эксперт-криминалист, который провел осмотр помещения. В ходе работы специалист изъял следы обуви, обнаруженные на месте происшествия.

Практически сразу по подозрению в совершении преступления был задержан 28-летний житель столицы. По данным правоохранителей, в момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

В рамках расследования следователь назначил судебную трасологическую экспертизу. Эксперты провели сравнительное исследование и установили, что изъятые на месте преступления следы полностью совпадают с рисунком подошвы кроссовок, которые были на подозреваемом в момент задержания.

Именно заключение экспертизы стало ключевым доказательством, позволившим подтвердить непосредственную причастность мужчины к погрому в детском саду.

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