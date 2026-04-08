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Количество белорусов с разрешением на проживание в Литве продолжает снижаться

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  • 8.04.2026, 21:30
  • 4,140
Количество белорусов с разрешением на проживание в Литве продолжает снижаться

За два года — на 21%.

Действующее разрешение на проживание в Литве на 1 апреля 2026 года имело 49.523 гражданина Беларуси, свидетельствуют статистические данные Департамента миграции при Министерстве внутренних дел этого балтийского государства.

Проведенный «Позіркам» анализ показал, что за месяц их количество уменьшилось на 255, или на 0,5% (на 1 марта — 49.778), к апрелю 2025-го — на 4.216, или на 7,9% (53.739), апрелю 2024-го — на 13.361, или на 21,3% (62.884).

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