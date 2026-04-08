Количество белорусов с разрешением на проживание в Литве продолжает снижаться 2 8.04.2026, 21:30

4,140

За два года — на 21%.

Действующее разрешение на проживание в Литве на 1 апреля 2026 года имело 49.523 гражданина Беларуси, свидетельствуют статистические данные Департамента миграции при Министерстве внутренних дел этого балтийского государства.

Проведенный «Позіркам» анализ показал, что за месяц их количество уменьшилось на 255, или на 0,5% (на 1 марта — 49.778), к апрелю 2025-го — на 4.216, или на 7,9% (53.739), апрелю 2024-го — на 13.361, или на 21,3% (62.884).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com