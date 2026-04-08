Армия Израиля объявила о снятии ограничений с 9 апреля 8.04.2026, 22:20

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Их отменят для всей территории, кроме северных районов Израиля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о снятии ограничений для населения страны с 9 апреля. Их отменят для всей территории, кроме северных районов Израиля.

Ограничения остаются в силе на севере Голанских высот, в Верхней Галилее, в районе залива и в населенных пунктах Кацрин и Кидмат-Цви. Там все так же будет запрещено проводить собрания больше 50 человек на открытом воздухе и больше 200 человек в помещениях, посещать пляжи. Образовательную деятельность можно проводить только в «стандартных защищенных помещениях» — железобетонных сооружениях для защиты от ракетных ударов.

«Остальная часть страны — перейдет к полному уровню активности без ограничений, за исключением указанных районов: Нижняя Галилея, Центральная Галилея, долины, Кармель, Вади-Ара, Менаше, Самария, Шарон, Дан, Яркон и Иудейская низменность, где будет действовать ограничение на собрания до 1 тыс. человек»,— сообщили в ЦАХАЛ.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном для переговоров и возможного заключения итогового мирного соглашения. К договоренностям присоединился Израиль. Встреча представителей Вашингтона и Тегерана должна состояться 10 апреля в Пакистане.

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