закрыть
14 июля 2026, вторник, 23:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Армия Израиля объявила о снятии ограничений с 9 апреля

  • 8.04.2026, 22:20
  • 4,222
Армия Израиля объявила о снятии ограничений с 9 апреля

Их отменят для всей территории, кроме северных районов Израиля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о снятии ограничений для населения страны с 9 апреля. Их отменят для всей территории, кроме северных районов Израиля.

Ограничения остаются в силе на севере Голанских высот, в Верхней Галилее, в районе залива и в населенных пунктах Кацрин и Кидмат-Цви. Там все так же будет запрещено проводить собрания больше 50 человек на открытом воздухе и больше 200 человек в помещениях, посещать пляжи. Образовательную деятельность можно проводить только в «стандартных защищенных помещениях» — железобетонных сооружениях для защиты от ракетных ударов.

«Остальная часть страны — перейдет к полному уровню активности без ограничений, за исключением указанных районов: Нижняя Галилея, Центральная Галилея, долины, Кармель, Вади-Ара, Менаше, Самария, Шарон, Дан, Яркон и Иудейская низменность, где будет действовать ограничение на собрания до 1 тыс. человек»,— сообщили в ЦАХАЛ.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном для переговоров и возможного заключения итогового мирного соглашения. К договоренностям присоединился Израиль. Встреча представителей Вашингтона и Тегерана должна состояться 10 апреля в Пакистане.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли