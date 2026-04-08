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Минчанка купила в «Соседях» сосиску в тесте с «сюрпризом»

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  • 8.04.2026, 23:29
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Минчанка купила в «Соседях» сосиску в тесте с «сюрпризом»

Журналисты пошли проверять и нашли еще больше «сюрпризов».

В сети тиражируется фотография плесени на сосиске в тесте, которую минчанка купила утром 8 апреля в магазине «Соседи» на пр. Рокоссовского, 35. Было ли нарушение, узнало агентство «Минск-Новости».

«Спасибо за вкусный завтрак уже не в первый раз. Куда жалобу накатать?» — спросила минчанка в соцсети и добавила, что ранее покупала еще из готовой продукции конвертик с начинкой — внутри оказались тухлый майонез и почерневшие листья салата.

Пост за несколько часов посмотрели почти 25 тыс. раз, а в комментариях посоветовали жаловаться в КГК. Другие пользователи отметили, что у торговой сети недостатки связаны не только с выпечкой.

Достоверность утреннего поста журналисты решили проверить сами и отправились по указанному адресу: купили уже единственную к тому моменту сосиску в тесте и треугольник с мясом, за все отдали 7,73 рубля. Оказалось, что на выпечке «сидела» плесень, а в пакете с треугольником оказался волос. Сразу же прошлись по торговому залу — встретили хлеб в упаковке с конденсатом и пирожные со сроком годности, который истекает сегодня, 8 апреля.

В конце концов о покупках сообщили в санитарную службу района, специалисты оперативно отреагировали на сигнал.

— В ходе проведения оценки магазина «Соседи» фактов и предложения к реализации кулинарной продукции с признаками недоброкачественности не установлено, — сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии Ленинского района. — Вместе с тем выявлена другая продукция (фрукты) с признаками порчи. За данные нарушения к административной ответственности будет привлечено ответственное должностное лицо магазина.

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