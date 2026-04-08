Украинские атаки обрушили экспорт балтийских нефтяных портов вдвое 8.04.2026, 22:54

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Как это скажется на российском бюджете?

Украинские атаки серьезно нарушили работу важнейших нефтяных портов России — Усть-Луги и Приморска. Экспорт нефти и нефтепродуктов из них в конце марта упал на 53%, сообщили Би-би-си в финском «Центре исследований энергетики и чистого воздуха». В то время как последние несколько недель цены на нефть, включая российскую Urals, находятся на максимальных значениях за много лет, украинские атаки на балтийские порты, вероятно, помешают российским властям заработать на нефтяном буме, пишет ВВС.

Украина в марте активизировала атаки беспилотников на российскую инфраструктуру экспорта нефти, поразив три крупнейших порта, ориентированных на западные рынки — Новороссийск на Черном море, а также Приморск и Усть-Лугу на Балтике.

За последние полторы недели марта, когда удары украинских беспилотников особенно усилились, объемы отгрузки нефти в трех портах сократились на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, подсчитали в «Центре исследований энергетики и чистого воздуха» (CREA).

Особенно пострадали Приморск и Усть-Луга. Через них, по оценке частного вуза «Киевская школа экономики», проходит около половина всего российского экспорта нефти и нефтепродуктов.

С 23 по 30 марта отгрузки нефти и топлива в балтийских портах сократились на 53% по сравнению с прошлым годом, подсчитали в CREA. В Усть-Луге, наиболее пострадавшем порту, за последние девять дней марта экспорт российской нефти упал на 74%. Отгрузка нефти в Приморске также значительно сократилась — на 32% за тот же период.

В CREA отмечают, что 26 и 27 марта ни в одном из основных балтийских портов не отгружали нефть. Это первый случай с начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда порты не загружали нефть два дня подряд.

Согласно же данным компании Vortexa, анализирующей мировые рынки, экспорт сырой нефти и топлива из портов Балтийского моря с 23 по 30 марта сократился на 80% по сравнению с предыдущей неделей.

В Kpler Би-би-си сказали, что не следят активно за инфраструктурой в портах, поэтому не могут оценить масштаб разрушений, но аналитики компании видят, что в Усть-Луге на 7 апреля погрузка практически полностью прекратилась, а после атаки 26 марта ушло лишь несколько грузов.

Судя по сообщениям СМИ и провоенных телеграм-каналов, а также спутниковым снимкам, с 23 марта по 8 апреля порт Приморск атаковали по меньшей мере три раза, последний раз — 5 апреля. На последнем доступном снимке от 2 апреля видно, что некоторые резервуары еще дымятся.

Усть-Луга за тот же период попала под огонь по меньшей мере пять раз, и, судя по спутниковым снимкам и данным мониторинга передвижений танкеров, ущерб ее инфраструктуре сильнее отразился на трафике судов. В конце марта порт пять дней подряд не отгружал нефть и нефтепродукты, по данным CREA.

В последний раз Усть-Лугу атаковали 7 апреля, согласно сообщениям в украинских и российских телеграм-каналах, но никаких новых следов термической активности на сервисе по мониторингу пожаров NASA Firms не появилось.

Последним из крупных портов пострадал нефтеналивной терминал Шесхарис в Новороссийске, который украинские дроны атаковали в ночь на 6 апреля. После атаки, по данным Reuters, он приостановил экспорт нефти на неопределенный срок. Россия утверждает, что противник целился в объекты «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК), принадлежащие консорциуму нефтегазовых компаний из России, Казахстана и других стран. При этом казахстанское Минэнерго в тот день заявило, что экспорт по КТК продолжается в штатном режиме.

На спутниковом снимке Copernicus Sentinel от 6 апреля можно разглядеть предполагаемое нефтяное пятно, тянущееся от военно-морской базы в Новороссийске. А на Шесхарис, который расположен ниже нее, не видно ни одного судна на причале.

После прошлой атаки, 2 марта, по данным Reuters, Шесхарис останавливал отгрузку на пять дней.

Судить о новых повреждениях этих объектов сложно из-за густых облаков на доступных спутниковых снимках.

6 апреля Украина предложила России временно прекратить атаковать энергообъекты друг друга. Кремль пока официально не ответил на это предложение, но в ночь на 8 апреля военкоры сообщали, что российские БПЛА атаковали нефтебазу под Харьковом.

Россия — бенефициар текущей ситуации, считают в Kpler. Рост цен на нефть продлевает финансовые возможности Кремля воевать с Украиной. В этом году РФ столкнулась с финансовыми проблемами: дефицит бюджета в конце марта превысил 4,5 трлн руб., а власти заговорили о необходимости сокращать расходы бюджета.

Из-за войны США и Израиля против Ирана Россия получает дополнительно по 150 млн долларов в день от продажи нефти, подсчитала газета Financial Times. Повышение среднемесячной цены нефти на десять долларов приносит российским экспортерам дополнительно 2,8 млрд долларов, из которых государство получает 1,63 млрд налогов, подсчитывал эксперт «Берлинского центра Карнеги» (власти РФ считают «Фонд Карнеги за международный мир» «иноагентом») Сергей Вакуленко. Приблизительные расчеты показывают, что ежедневно это составляет дополнительные 54 млн долларов поступлений в бюджет. Правительство России может рассчитывать на дополнительные 1,3-1,9 млн долларов лишь за первые 12 дней войны на Ближнем Востоке, подсчитал Вакуленко. За весь месяц российские власти могли бы получить 3-5 млрд долларов.

Однако эти деньги поступят в бюджет не сейчас. Данные отслеживания грузов от компании Kpler показали, что значительное количество российской нефти находится в море на танкерах. Рост мировых цен же переносится в расчетную стоимость Urals с задержкой в примерно три месяца.

Пока же нефтяные доходы России уменьшаются: за последнюю неделю марта они сократились более чем на миллиард долларов по сравнению с предыдущей неделей, подсчитал Bloomberg 31 марта. Если бы не война в Иране и последовавший за ней рост цен, падение было бы сильнее.

Российская Urals, несмотря на рост цен, продолжает торговаться со скидкой к Brent из-за санкций против «Роснефти» и «Лукойла», которые США ввели осенью прошлого года. 2 апреля, например, цена Urals достигла 116 долларов за баррель — это максимум за 13 лет, сообщал Bloomberg по данным агентства Argus. Скидка к Brent составила около 27 долларов.

Несмотря на все скидки, цены Urals сейчас куда выше заложенной в бюджете цены на нефть в 59 долларов за баррель. Тем не менее в среду вечером Brent торгуется на уровне 94 доллара за баррель — после заявлений президента США Дональда Трампа о мирном соглашении с Ираном нефть резко подешевела. Если скидка сохраняется, то цены на Urals должны были упасть ниже 70 долларов за баррель. Агентство Argus не смогло оперативно предоставить Би-би-си данные о ценах на российскую нефть.

Оценить сиюминутную выгоду для России от цен на нефть сложно, сказал Би-би-си профессор Университета Помпеу Фабра в Барселоне Рубен Ениколопов (российские власти считают его «иноагентом»). Во-первых, все, что Россия зарабатывает сверх цены на нефть, заложенной в бюджет, идет в запасы по так называемому бюджетному правилу (оно служит для пополнения резервов). Во-вторых, чтобы профинансировать дефицит бюджета, цены на нефть должны держаться выше ста долларов до конца года, считает Ениколопов.

Самый главный вопрос, ответа на который не знает никто — сколько продлится неопределенность, связанная как с войной в Персидском заливе, так и с атаками на российскую нефтеэкспортную инфраструктуру, объясняет экономист.

Базовый сценарий Kpler, вероятность которого аналитики оценивают примерно в 50–60%, предполагает продолжение давления на Иран без решающего прорыва, характеризующееся продолжительными авиаударами и отсутствием значимого дипломатического урегулирования. В ближайшее время цена ближайшей поставки Brent останется на уровне около 125 долларов — при условии, что пролив останется закрытым.

«И главное, опять же, что мы считаем проблемой бюджетный дефицит. Я бы считал, что все-таки гораздо большая проблема — это именно торможение российской экономики. Тут никакие цены на нефть не спасут. Экономика последние несколько лет поддерживалась именно вливаниями больших средств, и все это захлебнулось… Мы достигли предела. Даже если государство получит больше денег и будет опять вбухивать их в экономику, я думаю, что это не сильно поможет», — полагает Ениколопов.

Российская экономика уже два месяца сокращается: за январь–февраль ВВП снизился, по оценке Министерства экономического развития, на 1,8%.

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