AP: Россияне негодуют из-за ограничений интернета 8 9.04.2026, 11:15

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Проблемы затронули повседневную жизнь.

В России усиливается общественное недовольство из-за ужесточения контроля над интернетом, который все чаще сопровождается отключениями связи и блокировкой популярных сервисов, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

В Москве несколько десятков человек выстроились у здания администрации президента, чтобы подать жалобы на ограничения, которые уже серьезно повлияли на повседневную жизнь. Подобные настроения фиксируются и в других регионах страны.

За последний год власти значительно усилили меры контроля: регулярно отключается мобильный интернет, ограничивается работа мессенджеров, блокируются тысячи сайтов. В ряде случаев доступ остается лишь к ограниченному списку «разрешенных» сервисов.

Официально такие меры объясняются необходимостью противодействия украинским дронам, которые якобы используют мобильную сеть для навигации. Однако ограничения затронули и регионы, где подобных угроз не фиксировалось, что вызвало критику со стороны бизнеса и пользователей.

Проблемы затронули повседневную жизнь: стало сложнее вызвать такси, оплатить покупки или воспользоваться онлайн-доставкой. На этом фоне даже представители крупного бизнеса призывают власти смягчить подход. В частности, звучат предложения не отключать интернет полностью, а точечно ограничивать подозрительные активности.

Дополнительное напряжение вызвали попытки ограничить использование VPN и продвижение государственных цифровых платформ, которые критики называют инструментами контроля.

Несмотря на жесткие ограничения на протесты, активисты пытаются организовывать согласованные акции и подают заявки на митинги. Оппозиционные политики отмечают, что уровень недовольства «огромный» и продолжает расти.

Эксперты предупреждают, что текущая политика может привести к изоляции российского сегмента интернета и дальнейшему усилению общественного напряжения.

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