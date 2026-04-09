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Представлен самый дешевый кроссовер Volkswagen

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  • 9.04.2026, 13:28
  • 4,434
Представлен самый дешевый кроссовер Volkswagen

Taigun получил новый дизайн и современное оборудование.

Презентован новый Volkswagen Taigun 2026. Компактный бюджетный кроссовер изменился внешне и получил новое оборудование.

Кроссовер Volkswagen Taigun прошел обновление и дебютировал в Индии, ведь именно там выпускают модель. Подробности новинки раскрыли на сайте автопроизводителя.

Цена Volkswagen Taigun стартует с 1,06 млн рупий ($11 500), то есть это самая доступная модель марки. Компактное 4,2-метровое авто является бюджетной альтернативой VW T-Cross.

Дизайн Volkswagen Taigun 2026 изменили в духе старших братьев VW Tiguan и Tayron. Он получил широкую решетку радиатора и раскосые фары, соединенные диодной полосой. Сзади заменили фонари и добавили подсветку логотипа Volkswagen. Также показали вариант GT, в котором хромированные детали заменили черными.

В салоне установили большие экраны на передней панели — 10,25-дюймовый цифровой щиток приборов и 10,1-дюймовый тачскрин новой мультимедийной системы. Компактное авто имеет 385-литровый багажник.

Базовая комплектация включает диодные фары, кондиционер, парктроник и систему стабилизации. Топовая версия получила бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, камеру датчики света и дождя. Перечень опций пополнили панорамная крыша, электропривод и вентиляция сидений.

Дешевый кроссовер Volkswagen Taigun сохранил бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.), однако менее мощная версия получила новый 8-ступенчатый автомат вместо 6-ступенчатого. 1,5-литровый вариант по-прежнему комплектуется 7-ступенчатым роботом DSG.

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