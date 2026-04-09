Конфискованный McLaren выставили на торги в Беларуси 20 9.04.2026, 19:29

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Стартовая цена впечатляет.

На аукционной площадке торгового дома «Восточный» появился интересный экспонат: суперкар McLaren, подметил Office Life.

Этот автомобиль везли из Литвы в Беларусь еще осенью 2021 года, то есть до войны и санкций, но конечным покупателем был россиянин. При этом растаможить машину планировали в Беларуси.

Спорткар McLaren 720S 2019 года выпуска везли на лафете через литовско-белорусскую границу. С территории Евросоюза машина выехала без проблем, а вот на белорусской стороне начались проблемы.

Дело в том, что согласно представленным документам, стоимость двухлетнего спорткара с пробегом около 300 километров составляла всего 17 990 евро. Такая цена вызвала аргументированные подозрения у белорусской таможни. Они определили, что реальная стоимость авто — 261 579 евро, что в 14,5 раза больше заявленной.

Почему на торги выставили только сейчас?

Несмотря на то, что дело берет начало с ноября 2021 года, окончательное решение конфисковать авто суд принял только в феврале 2026 года.

Почему этот процесс тянулся более четырех лет — неизвестно. Но известно, что спорткар ввозили на льготника — инвалида второй группы, чтобы растаможить авто по указу №140, то есть с 50‑процентной скидкой.

При этом, как выяснилось, реальным покупателем почти нового McLaren был некий россиянин, а Беларусь была нужна только для того, чтобы сэкономить на пошлине.

Дело в том, что авто в возрасте до 3 лет растаможиваются по ставке 48% от стоимости (но не менее 5,5 евро за куб. см). Соответственно, если растаможить его на льготника, то ставка будет 24% (2,75 евро за куб. см).

В итоге Гродненская таможня подсчитала, что занижение стоимости могло привести к уклонению от уплаты таможенных платежей на сумму более 280 тысяч рублей.

Следите за цифрами

Если брать указанную в сопроводительных документах сумму 17 990 евро и при этом растаможить авто на белорусского льготника, как то и планировалось, то таможенные платежи составили бы всего около 11 000 евро.

А если брать стоимость от таможни (которая выглядит куда более реалистичной) и растаможить авто по полному тарифу, так как реальный владелец никаких льгот не имеет, то заплатить пришлось бы около 125 000 евро.

Однако желание сэкономить более 110 тысяч евро на пошлине обернулось четырьмя годами судов и конфискацией авто.

Теперь уже шестилетний спорткар McLaren 720S с пробегом 313 километров выставили на продажу на гродненской площадке конфиската от ГД «Восточный».

Стартовая цена автомобиля — 1 041 444 рубля, что составляет около 307 500 евро по текущему курсу. В описании состояние автомобиля указано, как удовлетворительное: мелкие незначительные царапины по кузову, аккумулятор разряжен. Ключ зажигания есть, двигатель запускается.

Первые торги должны состояться 24 апреля.

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