В Минске трамвай сошел с рельсов

В Минске трамвай сошел с рельсов8
- 9.04.2026, 15:03
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Из-за происшествия остановили движение нескольких маршрутов.
Очевидцы сообщают о необычном происшествии: на улице Якуба Коласа с путей частично сошел трамвай. Это подтверждает и видео, присланное в наш чат-бот Onlíner одним из читателей.
Судя по ролику и сообщениям, трамвай двигался в сторону улицы Сурганова. Переднюю часть вынесло на встречную колею. Если верить «Яндекс.Картам», движение транспорта на этом отрезке затруднено.
«С 13:21 на ул. Якуба Коласа и Дорошевича в направлении ул. Сурганова произошла остановка движения трамваев на маршрутах 1, 5, 6. Движение маршрутов №1, 6 организовано до ДС „Озеро“, маршрута №5 — до разворотного круга З. Бядули. С 13:46 движение трамваев остановлено в обоих направлениях. Организован временный автобусный маршрут №906 ДС „Зеленый луг“ — Красная. В 14:16 возобновлено движение в направлении ДС „Зеленый Луг“», — сообщило предприятие «Минсктранс».