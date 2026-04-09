В Минске трамвай сошел с рельсов 8 9.04.2026, 15:03

3,412

Из-за происшествия остановили движение нескольких маршрутов.

Очевидцы сообщают о необычном происшествии: на улице Якуба Коласа с путей частично сошел трамвай. Это подтверждает и видео, присланное в наш чат-бот Onlíner одним из читателей.

Судя по ролику и сообщениям, трамвай двигался в сторону улицы Сурганова. Переднюю часть вынесло на встречную колею. Если верить «Яндекс.Картам», движение транспорта на этом отрезке затруднено.

«С 13:21 на ул. Якуба Коласа и Дорошевича в направлении ул. Сурганова произошла остановка движения трамваев на маршрутах 1, 5, 6. Движение маршрутов №1, 6 организовано до ДС „Озеро“, маршрута №5 — до разворотного круга З. Бядули. С 13:46 движение трамваев остановлено в обоих направлениях. Организован временный автобусный маршрут №906 ДС „Зеленый луг“ — Красная. В 14:16 возобновлено движение в направлении ДС „Зеленый Луг“», — сообщило предприятие «Минсктранс».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com