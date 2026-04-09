Porsche обещает чистое удовольствие от управления новым 911 4 9.04.2026, 16:49

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Тизер интригует.

Porsche готовится представить новую версию культового 911 уже на следующей неделе. Автомобиль пока держится в секрете, но один тизер дает любопытные подсказки, пищет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

На изображении, покрытом черным чехлом, виднеется кабриолет. Четкая линия над лобовым стеклом, вероятно, указывает на место соединения крыши с корпусом. Кроме того, просматриваются вентиляционные отверстия на капоте в стиле GT3, что позволяет предположить: это может быть GT3 Cabriolet.

Если догадки верны, под капотом окажется 4,0-литровый оппозитный двигатель с мощностью 502 л. с. и шестиступенчатая механическая коробка передач. Такой 911 станет идеальным сочетанием спортивного характера и удовольствия от летней поездки.

Porsche обещает «чистое удовольствие от вождения» и называет автомобиль «особенно веселым спорткаром», но деталей пока не раскрывает. Презентация состоится 14 апреля в 10:00 по восточному времени на официальном YouTube-канале компании.

Автомобиль будет интересен как фанатам бренда, так и любителям драйва. Управление мощным кабриолетом на открытой дороге обещает незабываемые впечатления. Хотя 500-сильный кабриолет не лучший вариант для трека, для летней прогулки под звездами он идеально подойдет.

Porsche продолжает расширять линейку 911, создавая новые версии, которые находят отклик у покупателей по всему миру.

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