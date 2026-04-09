Toyota создает «голос» автомобиля будущего

Toyota создает «голос» автомобиля будущего2
- 9.04.2026, 17:47
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В компании считают, что автомобиль должен задействовать все органы чувств.
Toyota работает над созданием нового звучания для электромобилей, стремясь сохранить эмоциональную связь водителя с машиной в эпоху почти бесшумного транспорта, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
С переходом на электротягу традиционный рев двигателя исчезает, что вызывает недовольство у многих автолюбителей. В компании считают, что автомобиль должен задействовать все органы чувств, поэтому уделяют особое внимание звуковому дизайну.
Инженеры Toyota разрабатывают акустические профили «с нуля», подбирая частоты, которые воспринимаются как приятные и не утомляют водителя. Исследования показали, что звуки выше 3 кГц раздражают, поэтому в финальных решениях используются более мягкие и низкие частоты.
Отдельное внимание уделяется тому, чтобы звук помогал водителю интуитивно чувствовать скорость. Для этого созданы три уровня звучания: до 80 км/ч — плавный рост, затем усиление до примерно 120 км/ч и стабилизация на высоких скоростях.
Вдохновение инженеры черпают и в культуре. Например, для модели Mirai использовались мотивы «дыхания ветра», навеянные японским богом ветра Фудзином.
В Toyota подчеркивают, что речь идет не просто о замене шума двигателя, а о создании нового «языка общения» между человеком и автомобилем в электрическую эпоху.