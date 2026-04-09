Минчанин получает пачки штрафов от ГАИ, хотя уже избавился от авто 11 9.04.2026, 22:06

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В чем причина?

Житель Минска во время приема пожаловался председателю Мингорсовета Артему Цурану на крупные штрафы за дорожные нарушения, которых, по его словам, он не совершал. Как выяснилось, причина в том, что автомобиль он фактически продал, но юридически так и не переоформил, пишет агентство «Минск-Новости».

Некоторое время назад минчанин передал своему знакомому ключи и техпаспорт от машины. Переоформление решили отложить «на потом», но до конца сделку так и не оформили. В результате автомобиль продолжил числиться за прежним владельцем, а все штрафы за нарушения, которые совершал уже новый фактический пользователь, начали приходить именно ему.

Как объяснили мужчине, пока машина зарегистрирована на него, именно он считается ответственным за транспортное средство.

Председатель Мингорсовета посоветовал заявителю как можно быстрее официально оформить сделку, чтобы прекратить юридическую связь с автомобилем. Одновременно он намерен направить официальный запрос в ГАИ, чтобы получить полную информацию обо всех зафиксированных нарушениях и окончательно разобраться в ситуации.

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