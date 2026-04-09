В Дагестане и Чечне ввели режим ЧС федерального уровня 2 9.04.2026, 19:33

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Что происходит?

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что правительственная комиссия отнесла ситуацию с наводнениями в Чечне и Дагестане к ЧС федерального характера. Установлен федеральный уровень реагирования, сказал министр на заседании правительственной комиссии в Махачкале. Ранее там действовал региональный режим ЧС.

По последним данным, наводнения привели к гибели шести человек, более 6,2 тыс. местных жителей пострадали. По факту гибели людей возбуждены уголовные дела. В Дагестане остаются подтопленными более тысячи домов и десятки участков дорог.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов говорил, что третья волна паводка в Дагестане ожидается 11 апреля, 10 апреля штормовое предупреждение объявят в Чечне и Ингушетии. Ожидается, что в регионах выпадет более 60 мм осадков. Он предупреждал, что из берегов может выйти река Терек.

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