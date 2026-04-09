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В Минске у трамвая на ходу отвалилось колесо

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  • 9.04.2026, 20:06
  • 5,424
В Минске у трамвая на ходу отвалилось колесо

Фотофакт.

В Минске на улице Якуба Коласа 9 апреля временно останавливалось движение трамваев. Сначала они не ходили в сторону Зеленого Луга, а потом и в обратном направлении, пишет агентство «Минск-Новости».

Причиной стала поломка одного из трамваев: у него срезалась ось и отвалилось колесо. Из-за этого транспорт остановился. На его ненормальное положение обратили внимание очевидцы и начали писать в соцсетях, будто трамвай сошел с рельсов.

На самом деле, однако, хотя колесо у трамвая и отвалилось, на рельсах он остался.

Специалисты разбираются в причинах поломки, а движение трамваев на этой линии удалось восстановить примерно через час.

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