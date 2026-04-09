Зеленский: США проигнорировали доказательства сотрудничества России и Ирана 6 9.04.2026, 20:20

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Владимир Зеленский

По его словам, Вашингтон доверяет Путину.

США игнорируют доказательства тесного сотрудничества России и Ирана в атаках на американские базы на Ближнем Востоке из-за доверия к диктатору России Владимиру Путину. Об этом заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский в интервью Rai, опубликованном 9 апреля.

Президент Украины подчеркнул, что неоднократно пытался привлечь внимание Белого дома к тесному сотрудничеству между Москвой и Тегераном.

Зеленский рассказал, что российские военные спутники фотографировали критическую энергетическую инфраструктуру в странах Персидского залива и Израиля, а также военные базы США по всему региону. Кремль, как отметил он, передал изображения, а также детали иранскому режиму.

«Я говорил об этом публично. Была ли какая-то реакция от США относительно России наподобие «они должны остановить все это?» Проблема в том, что они доверяют Путину. И это плохо», – заявил Зеленский.

Он добавил, что команда президента США Дональда Трампа не смогла "на самом деле понять детали того, чего хочет Россия".

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