Зеленский: США проигнорировали доказательства сотрудничества России и Ирана

Зеленский: США проигнорировали доказательства сотрудничества России и Ирана6
- 9.04.2026, 20:20
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По его словам, Вашингтон доверяет Путину.
США игнорируют доказательства тесного сотрудничества России и Ирана в атаках на американские базы на Ближнем Востоке из-за доверия к диктатору России Владимиру Путину. Об этом заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский в интервью Rai, опубликованном 9 апреля.
Президент Украины подчеркнул, что неоднократно пытался привлечь внимание Белого дома к тесному сотрудничеству между Москвой и Тегераном.
Зеленский рассказал, что российские военные спутники фотографировали критическую энергетическую инфраструктуру в странах Персидского залива и Израиля, а также военные базы США по всему региону. Кремль, как отметил он, передал изображения, а также детали иранскому режиму.
«Я говорил об этом публично. Была ли какая-то реакция от США относительно России наподобие «они должны остановить все это?» Проблема в том, что они доверяют Путину. И это плохо», – заявил Зеленский.
Он добавил, что команда президента США Дональда Трампа не смогла "на самом деле понять детали того, чего хочет Россия".