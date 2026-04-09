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В Германии вооруженный мужчина два часа удерживал пустой банк

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  • 9.04.2026, 20:51
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В Германии вооруженный мужчина два часа удерживал пустой банк

Это произошло в Северном Рейне-Вестфалии.

На западе Германии мужчина ворвался в отделение банка Sparkasse и забаррикадировался там. Очевидцы заявили, что он был вооружен. Полиция провела «масштабную операцию» — на место происшествия прибыл спецназ, был задействован вертолет, сообщает Focus. Мужчина по итогу сдался полиции — когда силовики выводили его из здания, он был с голым торсом и серой футболкой на голове.

Это произошло в Северном Рейне-Вестфалии. 42-летний злоумышленник прибыл в банк около 16:30 по местному времени (17:30 мск). Одна из сотрудниц учреждения сообщила, что видела у него пистолет, но при этом он никому не угрожал и не выдвигал никаких требований. Пока не установлено, было ли оружие боевым.

Мужчина заложников не брал, и в банке забаррикадировался в одиночестве. Он провел в отделении примерно два часа. При задержании сопротивления не оказывал, сообщили в полиции. Мотивы мужчины пока неясны. Проверяется версия о его возможной психической невменяемости.

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