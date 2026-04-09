Московские аэропорты приостановили работу 3 9.04.2026, 21:47

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Не работают Внуково, Домодедово и Жуковский.

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили работу

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения необходимы «для обеспечения безопасности полетов», указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

Обычно ограничения в аэропортах вводятся при беспилотной опасности. Мэр Москвы Сергей Собянин о сбитых беспилотниках не сообщал.

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