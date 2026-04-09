Московские аэропорты приостановили работу

Московские аэропорты приостановили работу3
- 9.04.2026, 21:47
- 6,014
Не работают Внуково, Домодедово и Жуковский.
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили работу
В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Ограничения необходимы «для обеспечения безопасности полетов», указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.
Обычно ограничения в аэропортах вводятся при беспилотной опасности. Мэр Москвы Сергей Собянин о сбитых беспилотниках не сообщал.