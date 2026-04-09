закрыть
15 июля 2026, среда, 22:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Московские аэропорты приостановили работу

3
  • 9.04.2026, 21:47
  • 6,014
Московские аэропорты приостановили работу

Не работают Внуково, Домодедово и Жуковский.

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили работу

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения необходимы «для обеспечения безопасности полетов», указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

Обычно ограничения в аэропортах вводятся при беспилотной опасности. Мэр Москвы Сергей Собянин о сбитых беспилотниках не сообщал.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин
Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко