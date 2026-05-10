«Появление ChatGPT стало переломным моментом» 10.05.2026, 8:08

Какую реальную пользу ИИ принесет обычным людям?

Появление ChatGPT в ноябре 2022 года стало переломным моментом, после которого искусственный интеллект перестал быть узкой технологической темой и превратился в глобальное явление. По словам наблюдателей, это было не просто обновление индустрии, а событие, сравнимое с масштабным природным катаклизмом, который невозможно остановить, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

В течение нескольких месяцев после запуска генеративного ИИ крупнейшие технологические компании начали массово внедрять собственные языковые модели или заключать партнерства в этой сфере. Венчурный капитал устремился в отрасль, а прогнозы прибыли начали исчисляться триллионами долларов. Так, McKinsey Global Institute оценил потенциальный эффект генеративного ИИ в $4,4 трлн ежегодной прибыли, а Morgan Stanley — в десятки триллионов долларов экономии.

Однако на фоне этого бума остается ключевой вопрос: какую реальную пользу ИИ принесет обычным людям, а не корпорациям и инвесторам. Ответы, которые звучат в публичном поле, часто полярны. Одни утверждают, что ИИ способен радикально изменить медицину и образование, другие предупреждают о рисках для человечества вплоть до глобальных угроз.

Вокруг технологии сформировались две влиятельные группы. «Ускорители» верят в быстрый прогресс и часто связаны с компаниями, разрабатывающими ИИ. «Пессимисты» предупреждают о рисках и катастрофах. Среди последних заметной фигурой стал Илон Маск, который конфликтовал с OpenAI и подал иск, пытаясь вернуть организации ее первоначальную некоммерческую миссию.

На фоне этих споров становится все сложнее отделить реальность от гипербол. Все больше экспертов приходят к мысли, что ИИ стоит рассматривать не как спасение или угрозу, а как инструмент с конкретными ограничениями и возможностями.

