10 мая 2026, воскресенье, 3:18
Instagram втихую отключил сквозное шифрование в переписках

  • 10.05.2026, 4:00
Что об этом известно.

В Instagram, начиная с сегодняшнего дня, перестало поддерживаться сквозное шифрование сообщений (E2EE) для пользователей по всему миру. В качестве официальной причины называется низкая востребованность.

Как объясняет издание PC Mag, ранее эта функция позволяла пользователям обмениваться сообщениями так, чтобы их содержание могли прочитать только отправитель и получатель. После ее отключения Meta может получить полный доступ к содержимому сообщений, включая изображения, видео и голосовые заметки.

Вместе с тем компания сможет выполнять запросы правоохранительных органов на доступ к содержимому переписки, а также возобновит автоматическое сканирование и модерацию сообщений.

Примечательно, что Meta не выпускала пресс-релиз и не публиковала записи в блоге по поводу этого изменения. Вместо этого компания в марте 2026 года обновила страницу справки Instagram, указав, что поддержка зашифрованных сообщений будет прекращена после 8 мая.

При этом в справке Instagram все еще указаны старые данные, что сквозное шифрование есть и переписки защищены.

В комментарии The Guardian представитель Meta предложил пользователям предложили перейти на другие сервисы компании, в частности, WhatsApp и Messenger, где сквозное шифрование сохраняется.

